Bianca Andreescu reuseste performanta carierei: Ce loc si-a asigurat in clasamentul WTA

Sportiva cu origini romanesti si-a asigurat in premiera prezenta in top 10 WTA In momentul de fata, Bianca ocupa locul 9, in crestere cu 6 pozitii, dar mai poate fi intrecuta de Serena Williams , daca americanca va obtine un rezultat mai bun decat al tinerei sportive.In cazul in care se va califica in finala si nu o va castiga, Bianca va ocupa locul 7 WTA, daca Serena nu va castiga turneul, sau locul 8, daca americanca se va impune in ultimul act.In schimb, daca Bianca se va impune in finala de la US Open, ea va urca pana pe locul 5 WTA, depasind-o chiar si pe Simona Halep Bianca Andreescu o va intalni in aceasta noapte pe Belinda Bencici in semifinale de la US Open 2019, de la ora 3:30.In cealalta semifinala se intalnesc Serena Williams si Elina Svitolina, de la ora 2:00.C.S.