Bianca Andreescu s-a calificat in finala la Rogers Cup si va intra in Top 20 WTA

Adolescenta de origine romana a invins-o in semifinale pe americanca Sofia Kenin (locul 29 WTA), scor 6-4, 7-6 (5).Doua ore si 5 minute a durat semifinala dintre Bianca Andreescu si Sofia Kenin."Am trecut prin atat de multe in ultimele doua luni, e uimitor ca am ajuns in finala. Sunt atat de fericita ca sunt din nou pe teren", a spus Bianca la scurt timp dupa terminarea intalnirii.In finala programata maine seara, Bianca o va intalni pe castigatoarea semifinalei dintre americanca Serena Williams si cehoiaca Marie Bouzkova.Dupa calificarea in finala la Toronto, Bianca si-a asigurat un cec in valoare de 253.420 de dolari si 585 de puncte in clasamentul WTA.Gratie acestui succes, Bianca si-a asigurat un salt de 8 pozitii in clasamentul WTA, aflandu-se in ierarhia LIVE pe locul 19.In urma cu un an, tenismena in varsta de 19 ani se afla in afara Top 100 WTA!Anul acesta, Bianca Andreescu a mai ajuns in ultimul act la Auckland (invinsa de Julia Goerges) si Indian Wells (invingatoare in fata lui Angelique Kerber).Editia de anul trecut a Rogers Cup a fost castigata de Simona Halep, dupa o finala cu Sloane Stephens.I.G.