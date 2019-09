Bianca Andreescu s-a calificat in premiera la Turneul Campioanelor: "Am visat intotdeauna sa ajung acolo"

Ziare.

com

Sportiva din Canada se declara incantata si fericita pentru ca reusit aceasta performanta, ea marturisind ca si-a dorit intotdeauna sa poata evolua la Turneul Campioanelor."A fost un an incredibil pentru mine si abia astept sa inchei sezonul la Turneul Campioanelor din Shenzhen. Intotdeauna am visat sa evoluez acolo si sunt mandra de munca depusa de mine si de echipa mea pentru a ajunge in acest punct", a transmis Bianca pentru WTA.Andreescu ajunge la Turneul Campioanelor dupa un sezon fabulos, in care a castigat trei titluri, printre care si primul ei Grand Slam, la US Open.Iar la 19 ani, este cea mai tanara jucatoare calificata la intrecerea de final de sezon din ultimul deceniu, egaland performanta lui Caroline Wozniacki din 2009.Simona Halep va fi si ea prezenta la Turneul Campioanelor, iar meciurile celor doua vor fi transmise in direct pe site-ul Ziare.com.M.D.