Bianca Andreescu s-a calificat in turul doi la Roland Garros dupa un meci cu 17 break-uri!

Marie Bouzkova - Bianca Andreescu 7-5, 4-6, 4-6

Adolescenta de origine romana a eliminat-o in runda inaugurala pe cehoaica Marie Bouzkova, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser si aflata, in premiera, pe tabloul principal al Openului Frantei.Bianca n-a avut, insa, parte de un meci usor, calificandu-se in trei seturi, scor 5-7, 6-4, 6-4.Nu mai putin de 17 break-uri au fost consemnate in partida inceputa luni, dar suspendata pentru marti din cauza lasarii intunericului.In turul urmator, Bianca, revenit in circuit dupa o accidentare care a tinut-o departe mai bine de doua luni, o va intalni pe americanca Sofia Kenin (locul 35 WTA).87.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA si-a garantat tenismena in varsta de 18 ani dupa calificarea in turul doi la Paris.14:43 - Bianca reuseste breakul si va servi pentru castigarea meciului.14:23 - Echilibrul se mentine in acest set decisiv, care nu va beneficia de tie-break.14:01 - Rebreak reusit de Bouzkova.13:55 - Break reusit de jucatoarea nascuta in Romania, dar care reprezinta Canada. Meciul a fost suspendat luni seara din cauza intunericului si se va relua din setul trei.Partida se va disputa pe terenul numarul 14, dupa intalnirea dintre Taylor Fritz si Bernard Tomic.In clasamentul WTA, Bianca se afla pe pozitia a 23-a, in timp ce adversara ei ocupa locul 118.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.