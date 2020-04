Bianca Andreescu s-a inscris la un nou turneu

Ziare.

com

Thiem, dublu finalist al turneului (2017 si 2018) si numarul 3 mondial, finalist la Australian Open anul acesta, se va confrunta cu unii dintre cei mai mari adversari ai sai la acest turneu virtual, precum Rafael Nadal sau Alexander Zverev."Vreau cu adevarat sa joc Mutua Madrid Open Virtual Pro", a spus Thiem. "Stim ca nu va fi la fel virtual cu realitatea, dar este o initiativa buna si astept cu nerabdare. Este prima mea experienta la un astfel de eveniment si sunt nerabdator sa joc primul meci. Va fi genial", a adaugat jucatorul austriac.La randul ei, Andreescu, locul 6 in ierarhia mondiala si campioana de la US Open, a afirmat: "Astept cu nerabdare sa concurez virtual pe Stadionul Manolo Santana la Mutua Madrid Open la finele lunii"."Avand in vedere ca circuitele ATP si WTA sunt oprite momentan, este o modalitate incredibila de a reuni comunitatea jucatorilor si a fanilor pentru o cauza buna. Asigurati-va ca nu veti lipsi!", a adaugat Bianca Andreescu.Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a confirmat si ea participarea la turneul turneul virtual de tenis de la Madrid, Mutua Madrid Open Virtual Pro.''Sunt foarte fericita ca voi concura la Mutua Madrid Open Virtual Pro. Este un concept interesant si o premiera mondiala in tenisul mondial. Stiu ca aceasta competitie va fi acerba, pentru ca toti vrem sa ne demonstram 'abilitatile'. Este o combinatie minunata care amesteca tenisul virtual si solidaritatea in aceste vremuri dificile. Va fi foarte distractiv. Urmariti-ma. Felicitari Mutua Madrid Open'', a declarat Cirstea, numarul 75 mondial.Dupa anularea editiei 2020 a competitiei pe zgura din capitala Spaniei, patronata de Ion Tiriac , responsabilii turneului Mutua Madrid Open au decis sa mizeze pe un turneu alternativ, disputat online, prin intermediul jocului video Tennis World Tour.In total, 28 de jucatori au confirmat ca vor evolua la acest turneu: Rafael Nadal, Andy Murray , Alexander Zverev, Gael Monfils, David Goffin, Fabio Fognini, Diego Schwartzman, Karen Hacianov, John Isner, Lucas Pouille, David Ferrer, Frances Tiafoe, Dominic Thiem, Kei Nishikori, la masculin, Elina Svitolina, Belinda Bencic, Kiki Bertens, Angelique Kerber , Madison Keys, Kristina Mladenovic, Carla Suarez Navarro, Victoria Azarenka, Johanna Konta, Fiona Ferro, Eugenie Bouchard si Sorana Cirstea, Karolina Pliskova, Bianca Andreescu, la feminin."Turneul va beneficia de o donatie de 150.000 de euro pentru cele doua tablouri (ATP si WTA), iar invingatorii vor decide apoi ce parte vor oferi jucatorilor si jucatoarelor cu cele mai mari probleme economice". In afara acestei sume, "50.000 de euro vor fi destinati reducerii impactului social al pandemiei de Covid-19", au informat organizatorii intr-un comunicat.