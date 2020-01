Bianca Andreescu s-a retras de la Australian Open

Ziare.

Romanca ce acum reprezinta din pacate Canada, membra a top 10 WTA , si-a anuntat retragerea de la Australian Open din cauza accidentarii la genunchi pe care a suferit-o la sfarsitul lunii octombrie, in primul set al meciului cu Karolina Pliskova de la Turneul Campioanelor , de la Shenzhen, din China.Andreescu era increzatoare ca putea incepe un an 2020 promitator, dupa un 2019 de vis, cu succese la Indian Wells, Rogers Cup si US Open."Vreau sa va anunt cum decurge recuperarea dupa accidentarea la genunchi pe care am suferit-o la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.Recuperarea decurge bine, ma simt mai bine si mai puternica pe zi ce trece, dar dupa ce am discutat cu echipa mea si, urmand recomandarea primita de la medici, Australian Open vine prea devreme in procesul meu de recuperare si, din pacate, nu voi putea juca anul acesta. A fost o decizie foarte grea pe care a trebuit sa o iau pentru ca imi place foarte mult sa joc in Australia, dar trebuie sa respect planul de recuperare, pentru binele meu. Abia astept sa revin in Australia!", a fost postarea pe contul sau de Twitter , facuta de sportiva cu parinti romani, Bianca Andreescu, 19 ani.Andreescu nu era la inceputul lunii ianuarie 2019 nici macar in prima suta mondiala WTA, dar a inceput sa faca senzatie dupa finala facuta la Auckland , in Noua Zeelanda, pierduta atunci la Julia Goerges, din Germania.La doar 19 ani, a cucerit dupa o finala de poveste cu Serena Williams , primul sau titlu de Mare Slem, la US Open, in luna septembrie.Sportiva din Canada se retrasese anterior de Australian Open si de la Auckland, turneu care are loc in Noua Zeelanda, acolo unde Serena Williams deja s-a calificat in ultimul act.Cele mai importante stiri de la Australian Open vor fi in fiecare zi urmarite pe Ziare.com, incepand cu 20 ianuarie.D.A.