Bianca Andreescu scrie istorie in lumea tenisului: Iata ce-a declarat adolescenta de origine romana dupa victoria obtinuta miercuri

Ziare.

com

Tenismena de origine romana spune ca a avut un meci dificil, pe care putea la fel de bine sa-l piarda."A jucat foarte bine cand am servit pentru meci la 6-5. Dar am revenit in tie-break", a spus Bianca dupa terminarea intalnirii castigate cu scorul de 6-3, 7-6 (5)"Am luptat amandoua. A fost o lupta foarte dificila iar meciul putea fi castigat de oricare. Sunt fericita ca am aceasta atitudine prin care nu renunt niciodata", a adaugat aceasta.Bianca Andreescu a pierdut doar 4 dintre cele 49 de meciuri disputate in acest an!Dintre cele patru infrangeri doua sunt, de fapt, retrageri!3 turnee a castigat Bianca in acest an: Indian Wells, Rogers Cup si US Open.