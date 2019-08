Bianca Andreescu se califica in semifinale la Rogers Cup dupa un meci fenomenal

Ziare.

Sportiva cu origini romanesti s-a impus in trei seturi cu 6-0, 2-6, 6-4, la capatul unui meci ce a durat aproape doua ore.Bianca a inceput in forta si a castigat primul set incredibil cu 6-0 in doar 24 de minute.Lucrurile s-au schimbat insa in setul secund, cand Pliskova a avut un avantaj de 5-0, pentru ca apoi sa trimita meciul in decisiv.Bianca a acuzat probleme medicale, a primit ingrijiri, dar a strans din dinti si a luptat chiar daca a schiopatat.In ultimul set s-a jucat la intensitate maxima, dar Bianca a facut break-ul decisiv in game-ul cu numarul 9.Bianca s-a calificat astfel in semifinale, unde o va intalni pe Sofia Kenin.In urma acestui rezultat, Bianca urca pe locul 20 in clasamentul WTA LIVE. Daca o va invinge pe Kenin, Bianca va ramane in top 20 pentru prima data in cariera.C.S.