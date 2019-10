Bianca Andreescu se califica in sferturi la Beijing si o depaseste pe Simona Halep in clasamentul WTA

Bianca Andreescu - Jennifer Brady 6-1, 6-3

Ziare.

com

Tenismena de origine romana s-a impus in doua seturi, cu 6-1, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 17 minute.Campioana de la US Open a controlat in totalitate intalnirea cu americanca ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.In urma acestui succes, Bianca Andreescu o va depasi in urmatorul clasament WTA pe Simona Halep, care a coborat pe locul 5 in ierarhia LIVE.1. Ashleigh Barty 6.651 puncte2. Karolina Pliskova 6.015p3. Elina Svitolina 5.525p4. Bianca Andreescu 5.050p5. Simona Halep 4.962pIn sferturile de finala de la Beijing, Bianca va da peste Naomi Osaka, intr-un meci ce se va disputa vineri.15:45 - Bianca reuseste breakul si va servi pentru castigarea meciului.15:37 - Echilibrul se mentine in acest set doi, in care tenismenele au reusit sa-si castige serviciile.15:22 - Game alb reusit de americanca.15:19 - Minge de break salvata de Andreescu, care isi asigura primul game din setul doi.15:05 - Bianca se distanteaza la 5-1, iar diferenta valorica intre cele doua tenismene e uriasa.15:00 - Un nou break facut de Bianca.14:57 - Joc excelent facut de sportiva in varsta de 19 ani, care controleaza fara mari emotii jocul.14:52 - Bianca are trei mingi de break, insa americanca revine si isi face serviciul.14:45 - Game alb reusit de tenismena de origine romana.Bianca are 15 victorii consecutive in circuitul WTA.14:42 - Bianca incepe excelent intalnirea, cu break.ora 14:40 - Incepe partida.La TV, partida poate fi vizionata in direct pe postul Digi Sport 2.In clasamentul WTA, Bianca ocupa locul 6, in timp ce adversara ei din SUA se afla pe pozitia a 66-a si a ajuns pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari.Cele doua s-au mai intalnit de patru ori pana acum, scorul fiindu-i favorabil tenismenei de origine romana, cu 3-1.8,2 milioane de dolari sunt premiile totale ale China Open 2019.I.G.