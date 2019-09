Bianca Andreescu se califica in sferturi la US Open dupa ce o invinge pe jucatoarea care le-a eliminat pe Halep si Cirstea

Ziare.

com

Canadianca de origine romana s-a impus cu scorul de 6-1, 4-6, 6-2, dupa o ora si 57 de minute de joc.Primul set a fost unul la discretia Biancai, care a reusit sa isi domine adversara si sa ii blocheze stilul de joc extrem de agresiv.A venit insa setul secund si, imediat ce a simtit nesiguranta din partea adversarei, Townsend a crescut ritmul, a pus presiune si, asa cum s-a intamplat in precedentele partide, a avut castig de cauza.Inaintea "decisivului" Andreescu a luat o pauza de vestiar, iar americanca a surprins pe toata lumea sarind coarda pe terenul central de la Flushing Meadows in incercarea de a nu permite musculaturii sa se relaxeze in timpul pauzei.Bianca a revenit decisa de la cabine si a incheiat setul al treilea cu un categoric 6-2, obtinand calificarea in sferturile de finala.Acolo ea va da peste belgianca Elise Mertens.M.D.