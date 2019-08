Bianca Andreescu se califica in turul trei la US Open

Ziare.

Adolescenta de origine romana, aflata pe locul 15 in ierarhia WTA, a invins-o in turul doi pe belgianca Kirsten Flipkens, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser..6-3, 7-5 a fost scorul intalnirii care a durat o ora si 25 de minute.In runda urmatoare, Bianca o va intalni pe castigatoarea partidei dintre Caroline Wozniacki si Danielle Collins.Mai departe, in optimi, sportiva in varsta de 19 ani ar putea s-o intalneasca pe Simona Halep.26 august - 8 septembrie e perioada in care se desfasoara US Open 2019.I.G.