Bianca Andreescu se confrunta cu mari probleme: Anuntul facut de antrenorul tinerei sportive

Ascensiunea fulminanta a tinerei sportive este stopata astfel de o serie de probleme la umar, pe care le resimte de aproximativ trei luni.Conform spuselor antrenorului Biancai, jucatoarea cu origini romanesti va rata mai mult ca sigur turneul de la Wimbledon. Ea spera sa revina pe teren in luna august, la Rogers Cup."Bianca a efectuat o serie de teste mediale pentru a afla ce se intampla. Speram sa avem un plan pana la finalul saptamanii si sa incepem recuperarea. In acest moment nu avem nicio idee cand va reveni pe teren. Sper sa fie gata pentru Rogers Cup", a spus antrenorul Sylvain Bruneau la Radio Canada.Bianca s-a accidentat in luna martie, in timpul meciului cu Anett Kontaveit de la Miami.Jucatoarea in varsta de 18 ani a revenit pe teren la Roland Garros, dar s-a retras dupa ce a castigat meciul din primul tur.Bianca ocupa in acest moment locul 23 in clasamentul WTA C.S.