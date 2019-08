Ziare.

com

Tanara sportiva a afirmat ca mizeaza pe Serena Williams , pe care o vede pregatita sa castige al 24-lea Grand Slam al carierei."Cu siguranta e favorita! Daca va fi ok din punct de vedere fizic, sunt convinsa ca se va descurca foarte bine!", a spus Bianca intr-o conferinta de presa.Serena are insa un debut incitant la US Open, urmand sa se dueleze cu Maria Sharapova in primul tur, marti de la ora 2:00 (ora Romaniei).De la revenirea in tenis, Serena a disputat trei finale de Grand Slam, toate pierdute.C.S.