Bianca Andreescu spune ca a avut parte de o surpriza majora

Intrebata care a fost cel mai neasteptat moment din cariera sa, ea a marturisit ca a fost ceruta in casatorie.Acest episod s-a petrecut anul trecut, dupa finala de la US Open, cand un parior care mizase pe ea a venit si a intrebat-o daca vrea sa fie sotia sa."Un tip a urmarit toate meciurile mele de la US Open a venit dupa finala si mi-a spus ca a pariat 10 mii de dolari ca voi castiga turneul. A venit la finala si mi-a spus ca ma iubeste si m-a cerut in casatorie", a spus Bianca Andreescu pentru postul Tennis Channel.Chiar daca turneele de tenis au fost anulate, Bianca a mentionat ca isi continua programul de recuperare.Ea va fi apta pana in luna iunie, cand se spera ca vom putea vedea din nou tenis.C.S.