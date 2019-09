Bianca Andreescu transmite un mesaj in limba romana dupa victoria din finala de la US Open (Video)

Ziare.

Sportiva in varsta de 19 ani le-a multumit numerosilor sai fani din Romania, intr-un mesaj adresat prin intermediul postului RTVNY."Multumesc pentru toti oamenii din Romania. Multumesc ca m-ati sustinut, nu doar aici la US Open, ci mereu! Multumesc mult!", a spus Bianca in limba romana.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.