Bianca Andreescu, ultimele noutati in perioada de izolare: Am ramas surprinsa de cat de multe lucruri inca stiu sa fac

Ziare.

com

Locul 6 WTA la doar 19 ani, deja castigatoare a unui turneu de Mare Slem, US Open anul trecut dupa o finala cu Serena Williams , Bianca a acordat un interviu presei internationale in care a vorbit pe larg cum isi petrece timpul liber in aceasta izolare fortata.Ea mai spune ca si-a descoperit noi pasiuni si placeri in acest timp: "Am inceput sa creez negative, dar las cantatul prietenilor mei mai talentati. Tot ce fac are o tenta de R&B sau rap, acestea fiind si genurile mele preferate de muzica.Am reinceput sa cant si la chitara. Prima data am inceput sa cant cand eram mica, dar m-am lasat in ultimii ani, nu am mai avut timp, fiind prinsa mereu in deplasari pentru turnee si in sedinte de antrenament", a vorbit tanara din Canada cu origini din Romania, intr-un interviu acordat celor de la Fashion Magazine Fata cu parintii din Romania a mai recunoscut ca a fost surprinsa sa vada cate lucruri stie sa faca, desi nu avea cunostinta de acest lucru: "Este placut sa imi reiau hobby-urile mele vechi si, chiar daca sunt inca stangace, am ramas surprinsa de cat de multe lucruri inca stiu sa fac.In perioada aceasta, putem incerca lucruri pe care nu le-am facut niciodata si care, cine stie, pot deveni noi pasiuni. Eu am demarat si un proiect de dezvoltare personala si, trebuie sa fiu sincera, a inceput deja sa imi imbunatateasca semnificativ viata", mai puncta pentru sursa mai sus citata tanara romanca.Ea s-a accidentat in partida pierduta cu Simona Halep de la Turneul Campioanelor de anul trecut, la genunchiul drept, iar de atunci nu a mai bifat vreo partida oficiala.In Canada, tara in care sta Andreescu, s-au inregistrat pana acum 12.549 de infectari si 208 decese.Citeste si:D.A.