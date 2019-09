Bianca Andreescu urca spectaculos in clasamentul WTA: O poate depasi pe Simona Halep!

Ziare.

Canadianca de origine romana a inceput Grand Slam-ul de la New York pe pozitia a 15-a, insa poate urca pana pe pozitia a 4-a, pe care se afla in acest moment Simona Halep (4.803 puncte)!In clasamentul LIVE al WTA, Bianca a urcat 6 pozitii, pana pe locul 9, cu 3.265 de puncte.Cu o victorie la US Open, Bianca va ajunge la 4.835 de puncte si va urca pe locul 4, detinut in prezent de Simona Halep.Vezi si: Taylor Townsend, impresionata de Bianca Andreescu In sferturile de finala de la US Open 2019, Bianca Andreescu o va intalni pe belgianca Elise Mertens.Confruntarea dintre cele doua va avea loc miercuri noaptea, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.I.G.