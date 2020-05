Boris Becker dezvaluie ce-i spun romanii despre Bianca Andreescu

Ziare.

Becker a afirmat ca romanii o considera pe Bianca una de-a lor, desi aceasta reprezinta Canada in competitiile internationale."Am multi prieteni in Bucuresti si imi spun ca 'Bianca este una de-a noastra, e de-a noastra! Nu e canadianca, e romanca!'. Iar canadienii imi spun ca Bianca este suta la suta a lor. E o poveste tare interesanta. Este tare dificil si pentru ea", a spus Boris Becker pentru Eurosport. Despre legaturile cu Romania a vorbit si Bianca in urma cu cateva zile. Intrebata de care tara este mai atasata, Bianca a spus ca atat Romania cat si Canada au un loc special in inima ei."Sunt cu siguranta un mixt, atat canadianca, cat si romanca. Parintii mei sunt romani, au crescut acolo, insa eu m-am nascut in Canada, am fost crescuta acolo. Cariera mea in tenis a inceput in Romania, totul a inceput in Romania.Am pus mana pe prima mea racheta de tenis acolo, asa ca este un loc special in inima mea. In adancul sufletului stiu ca sunt atat canadianca, cat si romanca. Nu as vrea sa se inteleaga gresit", a spus Bianca, potrivit EuroSport.De asemenea, Bianca s-a declarat entuziasmata de faptul ca romanii o sustin intr-un numar atat de mare."Sa nu mai vorbesc despre suporterii romani! Ei sunt la un cu totul al nivel cand vine vorba despre sustinere. Sunt peste tot unde merg. De fiecare data cand e o jucatoare din Romania prezenta pe tabloul unui turneu, intotdeauna exista fani romani in tribune, lucru pe care-l gasesc minunat.Ca jucatoare, ai un alt sentiment pe teren cand ai atat de multi oameni care te sustin. Pana si in China au fost alaturi de mine... nu am decat respect pentru ei", a mai spus Bianca.Bianca avea 8 ani cand a inceput tenisul in Romania, dar apoi a plecat in Canada, unde a intrat intr-un program al Federatiei de Tenis din aceasta tara, care a sprijinit-o financiar.Bianca a avut un an 2019 fenomenal, in care a castigat Indian Wells, Rogers Cup si US Open.Ea a fost desemnata cea mai buna sportiva a anului din Canada. Este insa accidentata din luna noiembrie si de atunci nu a mai putut juca tenis.C.S.