Canadienii au anuntat cum o vor rasplati pe Bianca Andreescu dupa victoria de la US Open

Ziare.

com

Bonnie Crombie a declarat ca ii va oferi Biancai cheia orasului Mississauga, iar o strada va purta numele sportivei."Suntem incredibil de mandri de aceasta tanara femeie pentru ce a realizat intr-un timp atat de scurt.A pus Tennis Canada inapoi pe harta mondiala prini ce a facut. Este o realizare incredibila! Va avea o cariera incredibila, va fi noua Serena Williams ", a spus Bonnie Crombrie, citat de CP24.com Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.