Canadienii au venit in Romania sa inteleaga de unde se trage Bianca Andreescu: Ce au descoperit in tara noastra

Desemnata recent cea mai buna sportiva a anului in Canada, Bianca se bucura de toata atentia.Iar jurnalistii de la Radio Canada au venit special in Romania, tara in care Bianca a facut primii pasi in tenis. Aici, ei au descoperit ca romanii o asimileaza pe sportiva in varsta de 19 ani ca fiind de-a lor."Am avut un feeling extraordinar cu ea. E foarte important sa-l ai. Avea calitati care sunt rare si de multe ori native. Seriozitate, ambitie, foarte tenace, exact cum este si acum pe teren. Nu stiu daca este romanca sau nu, dar mie nu imi pasa", a spus Gabriel Hristache, primul antrenor al Biancai.Apoi, canadienii au mers si in Vaideeni, satul din care provin parintii Biancai. Printre vacile care se plimba pe ulitele comunei, ei au descoperit ca Bianca are un adevarat fan club format din varstnici."Este un fenomen Bianca, este o minune! Am facut tensiune, am avut pulsul mare! Bianca a fost ca o explozie! E din sangele nostru, din Romania pentru Romania! Gena ei este de la Vaideeni! Asa au fost vaideenii din totdeauna!", a spus doamna Elizabeta, care s-a prezentat ca fiind un fan infocat al Biancai.Apoi a urmat o vizita si la bunica Biancai, aflata tot in Vaideeni."Are ambitie, curaj! Am trait cu emotii, mai si plangi, mai si plangi. Cam asta e mama", a spus bunica Biancai.De altfel, canadienii amintesc si faptul ca Bianca se mandreste tot timpul cu radacinile romanesti."Simt toata iubirea din Romania si din familia mea, dar si toti prietenii mei de acolo", a comentat Bianca.C.S.