Canadienii prezinta o imagine de colectie cu Simona Halep si Bianca Andreescu: Momentul care i-a schimbat cariera tinerei sportive

Pe cand avea doar 16 ani, Bianca Andreescu a avut ocazia sa-si intalneasca pentru prima data idolul, pe Simona Halep.Jurnalistii de la Journal de Montreal amintesc faptul ca cele doua s-au intalnit in 2016, la un eveniment dedicat tinerilor, e a avut loc la Rogers Cup."In 2016 am participat la Rogers Mini Cup. Nu m-as fi gandit niciodata ca le voi intalni pe viitoarele campioane de la Rogers Cup: Simona Halep si Bianca Andreescu. Visul a continuat in acest an, deoarece ele au castigat cate o finala de Grand Slam: Simona Halep la Wimbledon si Bianca Andreescu la US Open", a scris ziarul canadian.La acel moment, Bianca si Simona au efectuat si o sedinta de pregatire. La final, cele doua au discutat, iar Simona i-a dat cateva sfaturi.Printre ele, Simona i-a recomandat sa renunte la circuitul junioarelor si sa joace in WTA , fiind convinsa ca are toate calitatile necesare sa faca fata la un nivel ridicat.Peste ani, Bianca Andreescu avea sa declare ca discutia avuta cu Simona i-a marcat cariera, intrucat din acel moment s-a concentrat pe circuitul profesionist.C.S.