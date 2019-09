Cand e programata si cine va televiza finala de la US Open dintre Bianca Andreescu si Serena Williams

Ziare.

Intalnirea dintre canadianca de origine romana, aflata pentru prima oara intr-o finala de Grand Slam, si veterana tenismena americana se va disputa sambata seara, incepand cu ora 23:00 - ora Romaniei.Partida va fi televizata in tara noastra de Eurosport.De asemenea, finala feminina de la US Open va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.Bianca Andreescu a trecut in semifinale de Belinda Bencic cu scorul de 7-6 (3), 7-5, in timp ce Serena a invins-o pe Elina Svitolina, cu 6-3, 6-1.Va fi a doua intalnire directa dintre cele doua dupa finala de la Rogers Cup, cea in care Serena Williams s-a retras dupa numai patru game-uri din cauza unei accidentari.I.G.