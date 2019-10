Capitolul la care Bianca Andreescu nu are rivala la Turneul Campioanelor

Ziare.

com

Sportiva cu origini romanesti are toate motivele sa spere ca va reusi o noua evolutie fulminanta la Turneul Campioanelor Dintre jucatoarele calificate la Shenzhen, Bianca este sportiva care a suferit cele mai putine infrangeri in acest sezon, 5 la numar. Simona Halep sta de trei ori mai prost, avand 15 esecuri, in timp ce Ashleigh Barty si Naomi Osaka au cate 11. Mai slab decat Simona Halep stau doar Belinda Bencic (20 de infrangeri) si Elina Svitolina (21 de infrangeri).In plus, chiar daca a fost jumatate din sezon accidentata, Bianca impresioneaza si la numarul de victorii, avand 48 la numar, mai multe decat Simona Halep, chiar daca sportiva noastra a absentat doar o luna din cauza accidentarilor. Simona are doar 42 de victorii in acest sezon.Cele mai multe victorii dintre jucatoarele calificate la Turneul Campioanelor le are Ashleigh Barty (52), urmata de Karolina Pliskova (50).Turneul Campioanelor va incepe duminica, iar cele mai importante evenimente vor fi in direct pe Ziare.com.C.S.