Ce i-a spus Bianca Andreescu Serenei Williams, dupa ce americanca a izbucnit in lacrimi pe teren

In momentul in care a vazut ca americanca plangea pe banca, Bianca s-a indreptat catre ea si a incercat sa o incurajeze."Oh, la naiba! Esti bine? Ce s-a intamplat? Imi pare foarte rau ca nu poti continua. Si eu am trecut prin multe accidentari si stiu cum este. Te doare in zona cefei? Vezi, stiu deja totul despre tine", i-a spus Bianca americancei.Serena s-a ridicat apoi de pe banca si a imbratisat-o cordial pe Bianca.Amintim ca Bianca Andreescu a castigat finala turneului de la Rogers Cup , dupa ce Serena Williams a abandonat din cauza problemelor medicale cand era condusa cu 3-1 in primul set.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de 13 locuri in clasamentul WTA si a ajuns pe 14.Rogers Cup este al doilea titlu major al carierei pentru Bianca Andreescu, dupa Indian Wells 2019.C.S.