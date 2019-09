Ce s-a intamplat in orasul natal al Biancai Andreescu la o zi dupa succesul din finala de la US Open

Ziare.

Prin victoria din finala cu Serena Williams , Bianca a reusit sa le insufle canadienilor pasiunea pentru tenis.Duminica, la o zi dupa finala castigata de tanara sportiva, toate terenurile de tenis din Mississauga, orasul natal al Biancai, au fost pline, relateaza CTV News Un parinte care si-a adus copilul la tenis in premiera a marturisit ca rachetele sale erau pline de praf pana la acest succes. El considera acum ca fiul sau ar trebui sa calce pe urmele Biancai.Pe de alta parte, un tanar in varsta de 19 ani recunoaste ca s-a reapucat de tenis datorita Biancai."Cand am vazut ca joaca si castiga, mi-am spus ca poate ar trebui sa ma reapuc de tenis", a spus Shahed Ghadbean pentru sursa citata.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.