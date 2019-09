Ce sanse are Bianca Andreescu sa castige US Open 2019: Vezi cine e principala favorita

Ziare.

Principala favorita la castigarea Grand Slam-ului de la New York e vazuta a fi Serena Williams, care are cota 1.85.Urmeaza ucraineanca Elina Svitolina, cu cota 5.00 la triumf, aceeasi cota avand-o si adolescenta de origine romana Bianca Andreescu.9.00 e cota pe care o are Belinda Bencic, in timp ce Dona Vekic si Elise Mertens au sanse mici sa produca surpriza la Flushing Meadows, potrivit bookmakerilor.20.00 e cota croatei, in timp ce belgianca a primit cota 22.00.In aceasta seara, in sferturile de finala de la US Open, Belinda Bencic o intalneste pe Donna Vekic, iar Bianca Andreescu o infrunta pe Elise Mertens.Serena Williams si Elina Svitolina sunt deja calificate in semifinale, acolo unde se vor intalni in meci direct joi.US Open 2019 se desfasoara in perioada 26 august - 8 septembrie.Anul trecut, Grand Slam-ul american a fost castigat de Naomi Osaka, dupa o finala tensionata cu Serena Williams.