Ce spune Bianca Andreescu despre finala de vis cu Serena Williams de la US Open

Sportiva canadiana a marturisit ca a discutat cu oamenii din echipa sa si le-a spus ca isi doreste sa joace cu Serena inainte ca aceasta sa se retraga din activitate, iar acum visul ei se va implini."Imi amintesc ca intotdeauna le spuneam celor din echipa mea ca vreau sa joc cu Serena inainte sa se retraga. Abia astept meciul. Este o campioana, atat pe teren cat si in afara lui. Cred ca meciul o sa fie distractiv.O urmaream cand aveam vreo 10 ani. Am urmarit-o castigand majoritatea titlurilor de Grand Slam si cred ca va lupta pentru al 24-lea trofeu. Sunt sigura ca va veni cu cel mai bun joc al ei si eu voi incerca sa fac acelasi lucru. Cred ca cea mai buna va castiga", a spus Bianca intr-o conferinta de presa.Andreescu si Williams s-au mai intalnit o singura data, anul acesta in finala Rogers Cup, insa americanca a abandonat la scorul de 3-1 din cauza unei accidentari la spate."Urma sa joc impotriva unei campioane din tenis in finala Rogers Cup, sigur ca eram foarte emotionata. Dar cred ca am reusit sa canalizez acea stare de nervozitate in altceva. Cand am intrat pe teren nu m-am mai gandit cine e adversara mea. Experienta celor patru game-uri jucate cu ea cred ca imi va fi de ajutor sambata."Bianca Andreescu, tenismena canadiana de origine romana, a reusit sa se califice in finala ultimului turneu de Grand Slam al sezonului, US Open.In semifinale, ea a trecut greu, in doua seturi, de Belinda Bencic, scor 7-6 (3), 7-5, si asteapta acum duelul de vis cu Serena Williams din ultimul act de la Flushing Meadows.Pentru Bianca, este prima finala de Grand Slam din scurta ei cariera in tenisul profesionist.