Ce spune Bianca Andreescu despre urmatoarea adversara de la US Open si ce sanse are sa castige turneul

Ziare.

com

Sportiva cu parinti romani spune ca o cunoaste pe Bencic, alaturi de care s-a antrenat recent, si ii stie punctele forte, dar si slabiciunile."M-am antrenat cu Bencic, chiar in Toronto. Am descoperit ca loveste mingea devreme. Ii place sa joace un tenis agresiv. Serveste bine si se misca bine in teren. Asa ca voi incerca sa ma concentrez cat pot de bine si sa fac ceea ce am facut si pana acum, cred ca jocul meu scoate din ritm multi adversari", a spus Bianca.In ceea ce priveste sansele sale la US Open, canadianca este de parere ca turneul este dechis tuturor jucatoarelor calificate in semifinale."In momentul de fata oricine poate castiga turneul. Celelalte semifinaliste sunt jucatoare incredibile. Stiu ca nu va fi usor in urmatorul meci, iar daca voi castiga va fi la fel de greu si in finala. Voi incerca sa ma bucur de moment si atat."Bianca Andreescu s-a calificat, miercuri noaptea, in semifinalele ultimului Grand Slam al sezonului, US Open.In sferturile de finala ea a revenit superb dupa ce a pierdut primul set al duelului cu Elise Mertens si s-a impus in cele din urma cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3 in ceva mai mult de doua ore de joc.In marele duel pentru calificarea in finala, Bianca o va infrunta pe elvetianca Belinda Bencic, si ea ajunsa in premiera in semifinalele unui turneu de Grand Slam.M.D.