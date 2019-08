Ce spune Karolina Pliskova inaintea meciului cu Bianca Andreescu de la Rogers Cup

Ziare.

Inaintea acestui meci, Pliskova a afirmat ca Bianca reprezinta o necunoscuta pentru ea."Cu Andreescu n-am jucat niciodata, nici macar nu ne-am antrenat, n-am facut nimic impreuna! Am vazut-o doar putin la TV. va fi interesant, o mare provocare sa joc cu ea aici in Canada", a spus Karolina Pliskova la conferinta de presa.Partida dintre Bianca Andreescu si Karolina Pliskova va avea loc vineri, de la ora 21:30 (ora Romaniei).Aceasta va fi prima confruntare dintre cele doua jucatoare.In cazul in care va castiga, Bianca va intra in premiera in top 20 WTA C.S.