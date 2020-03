Ce urmeaza pentru Bianca Andreescu dupa retragerea de la Indian Wells. Pe ce loc risca sa coboare in clasamentul WTA

Ziare.

com

Sportiva cu origini romanesti s-a accidentat destul de serios (o accidentare la genunchiul drept) la precedenta editie a Turneului Campioanelor de la Shenzhen, China, chiar la un meci pierdut cu Simona Halep , iar de atunci nu a mai evoluat in nicio partida oficiala din circuitul WTA La fel ca Simona Halep sau Angie Kerber, nici Bianca Andreescu asadar nu va participa la Mastersul de la Indian Wells, acolo unde avea de aparat 1000 de puncte, gratie trofeului cucerit anul trecut."Dupa cum multi dintre voi stiti, am muncit sa ma recuperez dupa o accidentare suferita anul trecut la Turneul Campioanelor . A fost un drum lung si, chiar daca abia asteptam sa revin pe teren si voiam sa imi apar titlul la Indian Wells, din pacate nu sunt pregatita 100% pentru asta. Desi sunt dezamagita ca nu voi concura saptamana viitoare, ma concentrez pe recuperarea mea si lucrez din greu pentru a reveni pe teren cat de curand posibil", puncta Andreescu intr-un comunicat de presa.Dupa ce isi va pierde cele 1000 de puncte, Bianca Andreescu va parasi top 10 WTA, acolo unde acum ocupa pozitia cu numarul 4. Ea va cobori in jurul locului 12 WTA in aceste conditii, depinzand aici si de rezultatele celorlalte sportive in California.Ramane de vazut daca Andreescu isi va putea reveni destul de repede pentru a participa la turneul de la Miami, si acesta un turneu de tip Masters, din categoria Premier Mandatory 5, care are loc la o saptamana dupa IW.Anul trecut, Andreescu trecea in finala de Angelique Kerber din Germania, iar un rezumat VIDEO al finalei il puteti urmari mai jos:Citeste si:D.A.