"Cel mai bun antrenor din istoria tenisului", impresionat de Bianca Andreescu

Ziare.

com

"Barty are 3.000 de puncte avans in fruntea clasamentului WTA, dar nu simt ca domina atat de mult. Cred ca daca Bibi era sanatoasa, ar fi fost deja pe primul loc WTA, dar acum sunt o multime de jucatoare care pot ajunge acolo", a afirmat Brad Gilbert pentru TSN Bianca Andreescu a avut o ascensiune fulminanta incepand de anul trecut.A castigat Indian Wells in urma cu un an, dar apoi a avut mari probleme medicale.A revenit in partea a doua a sezonului, a castigat Rogers Cup si US Open, dar in luna noiembrie s-a accidentat iar si nu a mai jucat.In acest moment, Bianca Andreescu ocupa locul 6, cu 4.555 de puncte, iar Ash Barty este pe primul loc, cu 8.717 de puncte.C.S.