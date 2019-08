"Cel mai bun antrenor din istoria tenisului" si-a ales favorita la castigarea US Open

Ziare.

Acesta mizeaza pe Bianca Andreescu , tanara care a inceput tenisul in Romania, la Pitesti."Bianca Andreescu va castiga US Open. Daca nu se accidenta dupa Indian Wells, acum era deja in top 3 WTA ", a spus Brad Gilbert la ESPN.Bianca Andreescu se va duela in turul 2 de la US Open cu belgianca Kirsten Flipkens, joi dupa ora 21:00.Desi are inca o varsta frageda, Bianca a castigat deja doua turnee foarte importante in acest an, Indian Wells si Rogers Cup.Ascensiunea sa a fost stopata de o accidentare grava, dar chiar si asa Bianca ar putea intra in top 10 WTA dupa US Open.C.S.