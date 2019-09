Chris Evert, mesaj superb pentru parintii Biancai Andreescu, dupa finala de la US Open castigata cu Serena Williams

Ziare.

com

Evert a vorbit despre pustoaica de 19 ani, care a devenit prima sportiva din Canada care detine un Grand Slam in tenisul mondial la simplu. Evert i-a laudat intr-o interventie la postul de televiziune ESPN, acolo unde lucreaza ca analist TV, pe parintii Biancai, care au ales sa emigreze din Romania in Canada in 1994-1995."Oamenii astia au venit din Romania in Canada cu doua valize si nimic altceva. Au crezut insa in visul Biancai, au sprijinit-o in tot ceea ce a facut, iar acum vad cum fata lor a cucerit US Open. E incredibil!", puncta marea Evert, care are 18 trofee de Mare Slem in palmares si care tocmai a fost devansata de Andreescu in topul celor mai tinere castigatoare de GS:De o ora si 39 de minute a avut nevoie Bianca pentru a trece in finala de Williams, pe care a invins-o si in finala de la Rogers Cup acum o luna, e drept atunci profitand si de abandonul Serenei la 1-3 in primul set.5 asi si 3 duble greseli a bifat Andreescu, care a intrat si in posesia celui mai mare premiu din istoria tenisului, 3,85 de milioane de dolari.Pe 1 ianuarie 2019, Andreescu se clasa pe 152 WTA si nu jucase in cariera ei decat la un singur turneu de Mare Slem, la Wimbledon in 2017, cand pierdea in primul tur.Citeste si:D.A.