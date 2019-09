CNN: Iata cum un cec fals a ajutat-o pe Bianca Andreescu sa castige US Open

Ziare.

Portalul postului de televiziune american noteaza ca visul Biancai Andreescu de a castiga US Open a inceput la varsta de 16 ani.Incepand cu 2015 incoace, Bianca a completat anual un cec fals pe care scria premiul acordat castigatoarei de la US Open si numele sau."Am luat un cec si am scris premiul din acel an. Dar in fiecare an trebuia sa modific deoarece premiul se schimba. Am vizualizat acel moment inca din ziua in care am castigat Orange Bowl (turneu important pentru junioare, castigat de Bianca in 2015 - n.red.).Acum sa fiu campioana de la US Open este ceva nebunesc", a spus Bianca, potrivit CNN. Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.