Concluzia la care a ajuns antrenorul Serenei Williams dupa ce a vazut-o pe Bianca Andreescu in finala de la US Open

Mouratoglou a afirmat ca, dupa acest meci, a ajuns la concluzia ca Bianca va urca in curand pe primul loc in clasamentul WTA "NU sunt surprins ca a ajuns in finale la mai multe turnee si a jucat atat de bine. O asteptam pe Bianca la acest nivel. Sunt convins ca in curand va ajunge pe primul loc in clasamentul WTA. Nu saptamana asta, ci in viitorul apropiat.Are tot ce ii trebuie pentru a domina si pentru a fi in top! O respect foarte mult", a spus Patrick Mouratoglou la EuroSport.Amintim ca Bianca Andreescu a invins-o pe Serena Williams in finala de la US Open 2019 , scor 6-3, 7-5.In urma acestui rezultat, Bianca a facut un salt de zece locuri si a urcat pe 5 in clasamentul WTA.Pentru Bianca urmeaza o scurta pauza, dar de pe 15 septembrie va reveni pe teren, in turneul de la Osaka (Japonia).C.S.