Controversa in presa din Canada pe tema statutului de imigranta al Biancai Andreescu

Publicatia Ottawa Citizen scrie ca povestea Biancai Andreescu nu trebuie considerata una de succes a unei familii de imigranti din Romania, care a beneficiat de sprijinul statului canadian.Aceasta reactie vine dupa ce publicatii precum The Globe and Mail, The Canadian Press si National Post au scris la unison ca Bianca Andreescu a indeplinit visul oricarei familii de imigranti, care pleaca de la o viata grea in tara natala si regaseste succesul pe taramuri straine.De asemenea, publicatiile amintite au mai scris ca un rol major il are si statul canadian, care ii primeste cu bratele deschise pe cei ce doresc sa inceapa o noua viata.In replica, Ottawa Citizen noteaza ca toate aceste publicatii gresesc si ca discursul privind originile romanesti ale Biancai este unul populist."Fiind eu insumi un imigrant, mutat in Canada la o varsta mult mai inaintata, nu vad povestea Biancai drept una a unei imigrante. Este doar o femeie tanara care a avut calitati si pasiune, pe care parintii sai le-au vazut si urmat.Sa folosim imigratia ca argument atunci cand ne convine, nu va ajuta cauza in sine. De fapt, e un joc periculos ce duce la multe stereotipuri. Daca are cineva merite in acest succes, atunci trebuie sa fie Tennis Canada, antrenorul Biancai, parintii ei, iar cel mai mult dintre toti, chiar Bianca. A castigat pentru ca a fost puternica, determinata, talentata si a avut sprijinul de care a avut nevoie. Nu pentru ca a primit o sansa din partea Canadei pe care in Romania poate nu o avea. Victoria Biancai nu trebuie privita ca o victorie pentru imigratia canadiana, ci ca o victorie pentru Canada. Sfarsitul povestii!", a scris publicatia canadiana.Bianca Andreescu s-a nascut in Canada, dar a inceput tenisul in Romania, la Pitesti.Dupa doi ani si jumatate de tenis in tara noastra, Bianca a revenit in Canada, unde a fost sprijinita financiar.C.S.