Cosmar fara sfarsit pentru Bianca Andreescu - vestea primita de tanara sportiva

Sportiva in varsta de 19 ani a fost convocata la lotul Canadei pentru intalnirea din Fed Cup cu Elvetia, dar are sanse mici sa joace.Bianca abia a reluat antrenamentele si nu a putut juca niciun meci de pregatire. Antrenorul sau spune ca sansele ca ea sa joace sunt mici."Suntem in proces de recuperare inca din luna noiembrie. Am facut mici pasi in fata. Este in echipa din Fed Cup, dar in acest moment nu a jucat vreun meci de pregatire. Vom vedea cum vor evolua lucrurile in urmatoarele doua saptamani.Vom vedea daca va fi pregatita sa joace pentru Canada cu Elvetia. Planul este sa revina pe teren doar cand este suta la suta pregatita din punct de vedere fizic. Speram ca va fi la Australian Open , dar nu a fost cazul", a spus Bruneau, citat de WeLoveTennis Bianca nu a mai jucat niciun meci de tenis din luna noiembrie, cand s-a retras de la Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari.Din cate se pare, cel mai probabil revenirea ei se va produce in luna martie, la Indian Wells.C.S.