Cum a pierdut-o Romania pe Bianca Andreescu: "Mama ei a luat tepe dupa tepe. A dat totul pe degeaba, numai ca sa plece"

Nascuta in Canada, Bianca Andreescu a inceput tenisul in Romania, la Pitesti, dupa ce mama sa s-a intors in tara cu gandul sa inceapa o afacere.Totusi, Hristache spune ca mama Biancai s-a aratat "scarbita" de felul in care se faceau afacerile in Romania si a dat totul aproape pe degeaba din dorinta de a parasi cat mai rapid tara, cu tot cu Bianca."Maria a venit aici sa porneasca un business. Bianca isi dorea mult in Romania, ii placea aici. Sistemul scolar nu era atat de rigid. Aici totul era mai jucaus. Nicu are un job extraordinar acolo, castiga foarte bine, aveau si casa cumparata in Canada. I-a spus Mariei sa vina in ea in Romania, a venit cu 100.000 de dolari, si-a luat un apartament, a dus copilul la scoala, l-a adus la tenis si a incercat sa faca un business. Ea a cumparat cateva basculante de-astea mari, sa le inchirieze la Bechtel . Ca faceau astia atunci? antiere mari, era o nebunie cu autostrazile. Ea credea ca in business este ca si in strainatate: punem umarul sa castigam amandoi. La noi, un business inseamna cum sa tragi o teapa.Mai mult de-atat, cand ai masini, primul care te trage in teapa este soferul. Te 'face' la motorina non-stop. Dupa o luna de zile, ce cheltuieli, de unde atatea cheltuieli, cati bani s-au dus?! Si a trebuit sa i se explice. 'Uite cum te fac soferii la motorina. La inceput merg tare, sa faca consumul mare la motorina, merg cu viteza a treia cu 100 la ora ca sa consume'... Dupa aceea intarzie. Erau socuri astea la ea. Si-a dat seama la un moment dat ca nu vrea sa isi creasca fata aici, scarbita de ce i se intampla", a spus Hristache pentru Fanatik De asemenea, inclusiv Bianca a avut de suferit la scoala in relatia cu colegii, motiv pentru care mama sa a hotarat sa se intoarca in Canada dupa doi ani si jumatate."De la gradinita incep astea: 'Ce masina are taica-tu? Pai tu vii cu Loganul, tata are Porsche !'. Nu i-au placut astea. Auzea la scoala, la coafor, pe unde mergea:'I-auzi ce spunea fiul lui nu stiu care milionar, ca s-a luat de copil ca nu are nu stiu ce telefon'. Te lovesti de foarte multe. Maria a vandut tot, apartament, masini. Chiar eu voiam sa ii cumpar una dintre masini. Avea un Nissan si il dadea si pe degeaba, numai sa plece", a adaugat Hristache.Bianca avea 8 ani cand a inceput tenisul in Romania, dar apoi a plecat in Canada, unde a intrat intr-un program al Federatiei de Tenis din aceasta tara, care a sprijinit-o financiar.C.S.