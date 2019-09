Cum au trait romanii stabiliti in Canada finala de la US Open castigata de Bianca Andreescu in fata Serenei Williams (Video)

Ziare.

com

Acolo, la Toronto, s-a nascut Bianca Andreescu , in 2000, cea care peste 19 ani avea sa devina una dintre cele mai tinere castigatoare de Grand Slam, sambata seara, la US Open, dupa o finala in care ea trecea de Serena Williams , scor 6-3, 7-5.Interesant este si cum au trait romanii stabiliti in Canada acest meci atat de special pentru ei. Si trebuie sa spunem ca foarte multi au populat barurile si cluburile care dispuneau de televizoare si plasme uriase, pentru a urmari cu sufletul la gura desfasurarea partidei.Inarmati cu steagurile Canadei si Romaniei deopotriva, romanii stabiliti acolo i-au tinut pumnii pana la sfarsit Biancai, 19 ani, o mare stea deja a tenisului mondial, dupa cum se arata intr-un reportaj al televiziunii canadiene CHCH.TV, in cadrul emisiunii Evening News Cei mai multi dintre romani s-au strans in locatia "Casa Romana Sweets Boutique", din Oakville, unde atmosera a fost ca la marile meciuri de tenis de pe marile arene ale lumii.Bianca Andreescu va urca incepand de luni pe locul 5 mondial WTA , chiar deasupra Simonei Halep, urmand ca, cel mai probabil, cele doua sa se califice la finele acestui an la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.Citeste si:D.A.