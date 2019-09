Cum poate castiga Bianca Andreescu si mai multi bani pentru ca are origini romanesti

Ziare.

Afirmatia ii apartine unui profesor de marketing de la Universitatea din Toronto, pe nume David Soberman.Acesta considera ca originile romanesti ale Biancai ii pot deschide calea Biancai spre mari companii din Europa."Bianca este o femeie cu radacini puternice romanesti. Are nume romanesc, are parinti nascuti in Romania. In Estul Europei ar fi foarte populara", a afirmat David Soberman, citat de TVA Sports. Agentii Biancai au fost contactati intens dupa titlul de la US Open, dar pana in acest moment sportiva nu a semnat niciun contract de sponsorizare.In tara noastra, Bianca se bucura deja de o popularitate ridicata, fiind asimilata de romani.De altfel, sportiva a transmis mesaje in limba romana dupa fiecare succes major din acest an.Bianca a inceput tenisul in Romania, la Pitesti, iar parintii sai sunt romani.C.S.