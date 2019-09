Darren Cahill, impresionat de Bianca Andreescu: Iata ce a remarcat antrenorul australian

Ziare.

Antrenorul australian a remarcat forta cu care loveste Bianca mingea, dar si spiritul de luptatoare aratat de tanara cu origini romanesti."Felul in care Bianca loveste mingea este de-a dreptul impresionant. Sunt putine jucatoare care pot imprima o astfel de forta si o asemenea precizie.Si nu ma refer la cele de varsta ei, ci la cele cu experienta. In plus, are un spirit de lupta de-a dreptul remarcabil", a spus Darren Cahill pentru postul canadian TSN. Bianca Andreescu o va intalni in aceasta noapte, de la ora 4:00, pe Taylor Townsend, in optimile de finala de la US Open.