Decizia luata de Bianca Andreescu dupa numeroasele probleme medicale din ultima perioada

Tanara sportiva a dezvaluit ca si-a angajat un nutritionist si ca a inceput sa fie mult mai atenta la ce mananca, fiind constienta ca are kilograme in plus."Mi-am schimbat nutritia un pic mai mult. Sunt mult mai atenta la ce bag in gura. Este foarte important sa stii ce introduci in corpul tau si cred ca asta m-a ajutat enorm", a afirmat Bianca Andreescu pentru People Bianca Andreescu nu a mai jucat tenis din luna noiembrie, cand s-a accidentat la Turneul Campioanelor Ar fi trebuit sa revina in circuit la Indian Wells, dar s-a retras in ultima clipa, iar ulterior turneul a fost anulat.Revenirea era asteptata pentru turneul de la Miami, dar Sky Sport a anuntat ca si acest turneu a fost anulat. C.S.