Dialog spumos intre Bianca Andreescu si Naomi Osaka la fileu, dupa meciul de la Beijing: Ai jucat senzational

Desi a condus cu 7-5, 3-1, Bianca Andreescu, noua campioana de la US Open, a pierdut seturile doi si trei cu 3-6, 4-6.Dupa partida, Andreescu a dezvaluit ce dialog a avut cu Osaka la finalul jocului, in momentul in carele cele doua s-au imbratisat dupa ultimul punct: "I-am spus lui Naomi - Felicitari, ai jucat senzational - . Ea mi-a zis - Esti uimitoare - . Apoi, i-am zis - O sa avem atat de multe astfel de meciuri in viitor. Sunt curioasa sa aflu ce ne va rezerva viitorul - . Ea mi-a raspuns: 'Da, abia astept'", a spus canadianca cu origini romanesti, la final de partida, pentru cei de la WTA.Andreescu a ratat asadar calificarea in semifinale la Beijing, dar in acest moment si-a asigurat urcarea pe cel mai bun loc din cariera, 4 WTA, cu 5050 de puncte.Recent, romanca s-a calificat si la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, in premiera in cariera sa, la doar 19 ani.Citeste si:D.A.