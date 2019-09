Elise Mertens explica de ce nimeni nu o poate bate pe Bianca Andreescu la US Open

Ziare.

Invinsa in sferturile de finala de Bianca, Mertens a afirmat ca tenismena cu origini romanesti are un joc complet ce nu poate fi contracarat."In primul rand este foarte tanara si nu are presiune. Apoi, serveste foarte bine in momentele cheie. Le gestioneaza perfect. Face asta extraordinar de bine.Apoi, gaseste mereu o noua lovitura. Trimite mingea foarte puternic, dar se misca si foarte bine. Nu cedeaza niciodata, alearga intruna si returneaza mereu mingea fara sa comita greseli", a spus Elise Mertens intr-o conferinta de presa.Bianca Andreescu o va intalni in aceasta noapte pe Belinda Bencici in semifinale de la US Open 2019, de la ora 3:30.In cealalta semifinala se intalnesc Serena Williams si Elina Svitolina, de la ora 2:00.C.S.