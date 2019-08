Bianca Andreescu cucereste trofeul de la Rogers Cup, dupa ce Serena Williams a abandonat prematur

Ziare.

La 3-1 s-a oprit aceasta partida, cu o Serena Williams care s-a asezat pe scaunul sau la pauza dintre game-uri si a inceput sa planga in hohote. A intervenit medicul, dar a venit la scaunul Serenei si Bianca Andreescu, care s-a intretinut mai multe minute cu marea sportiva americana.Se pare ca aceasta a avut mari probleme la spate, iar durerile nu au lasat-o sa continuie aceasta finala, una in care Bianca a inceput foarte bine si avea break in fata...Este asadar acest Rogers Cup al doilea trofeu al carierei pentru romanca, dupa Indian Wells-ul din martie, iar sportiva care acum reprezinta Canada va urca de luni pana pe 14 in lume, in clasamentul WTA , de o urcare avand parte si Serena Williams, care va veni pe locul 8.Williams ramane fara trofeu timp de doi ani la rand, pierzand am putea spune a doua finala WTA la rand cu o romanca, dupa trofeul de la Wimbledon , pierdut cu Simona Halep 21.02: Serena nu mai poate continua aceasta partida si a luat decizia sa se retraga. Vorbeste acum cu Andreescu si se intretine cu ea..Sunt probleme mari la spate si americanca nu poate continua!INFO: Serena Williams se opreste si incepe sa planga in hohote pe marginea terenului, la pauza dintre schimburi.21.00: 3-1, se desprinde pentru prima data cineva pe tabela la doua puncte.20.55: 2-1, primul break vine acum, a facut mai multe duble greseli Serena, e foarte nesigura pe ea la acest capitol, dar si pe partea de forehand..20.51: 1-1, egaleaza mai usor Andreescu, e un inceput de meci echilibrat.20.47: 1-0 Serena, isi face cu greu serviciul sportiva din SUA, dupa ce salveaza o minge de break.20.42: Bianca Andreescu poate ajunge pe 14 WTA daca va triumfa in finala, momentan este pe 19 in clasamentul LIVE. Serena Williams va urca pana pe 8 in aceasta ierarhie.20.35: Avem primele imagini de la Toronto, cele doua jucatoare au ajuns pe teren si ne pregatim acum de startul incalzirii oficiale.Cele doua tenismene se intalnesc in premiera in circuitul WTA, iar miza este una uriasa, un trofeu Masters Premier 5, plus un premiu in valoare de 521.530 de dolari, pentru castigatoare.Andreescu are 19 ani si este la a treia finala WTA din 2019, dupa ce a pierdut la Auckland si a castigat la Indian Wells.Serena tocmai vine dupa finala pierduta in iulie cu Simona Halep la Wimbledon, scor 6-2, 6-2.Tenismena americana are o cota de 1.56 pentru castigarea acestui meci, in timp ce cota Biancai Andreescu este 2.45.In careul de asi, Williams a trecut de Marie Bouzkova in trei seturi, in timp ce Andreescu a invins-o in minimum de seturi pe Sofia Kenin din SUA.Partida va fi televizata pe DigiSport.Citeste si: