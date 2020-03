Forbes o avertizeaza pe Bianca Andreescu: A ajuns intr-un punct critic

Ziare.

com

"Bianca Andreescu a ajuns intr-un punct critic", titreaza jurnalistii de la Forbes.Acestia amintesc de numeroasele probleme medicale pe care Bianca le-a suferit in ultima vreme, care ii pot afecta cariera."Este un punct critic in cariera jucatoarei de 19 ani. Cand va intra pe teren, va fi un pic ruginita. Dar a dat dovadda de rezistenta in revenirile dupa accidentari. Nu este pentru prima data cand a suferit pauze de durata din cauza accidentarilor. Inaintea parcursului din 2019 a absentat 14 luni din circuit. De cand a trecut la profesionisti, in 2015, a avut o gama variata de leziuni - de la probleme la umar, picior si spate pana la leziunile actuale ale genunchiului.Este prea tanara pentru ca al sau corp sa se descompuna astfel! Leziunile vor continua probabil din cauza felului in care joaca. Este o sportiva cu un joc fizic si are nevoie adesea sa reuseasca reveniri. Acestea au un efect negativ asupra corpului. Joaca prea multe meciuri cu trei seturi si le permite adversarelor sa ramana in punct prea mult timp", a scris Forbes Bianca Andreescu nu a mai jucat tenis din luna noiembrie, cand s-a accidentat la Turneul Campioanelor Anul trecut, ea a castigat Indian Wells dupa ce a invins-o in finala pe Angelique Kerber Astfel, tanara sportiva are de aparat 1000 de puncte la editia din acest an.C.S.