Ghinion teribil pentru Bianca Andreescu: A hotarat sa se retraga de la Roland Garros

Sportiva cu origini romanesti a acuzat dureri in zona umarului si a hotarat sa nu riste o accidentare mai grava.Miercuri, Bianca s-a retras si din proba de dublu si aparusera deja primele semnale ca ar putea lua o decizie similara si la simplu."Sunt dezamagita sa-mi anunt retragerea de la Roland Garros. Este un moment dificil pentru mine, dar, dupa o discutie cu antrenorii, echipa si doctorii, a fost cea mai sigura decizie pe care o puteam lua dupa durerea la umar pe care am simtit-o in primul meci. Ma voi odihni si ma voi pregati pentru sezonul pe iarba. Va multumesc tuturor pentru sprijin, ma va ajuta sa revin mai puternica", a afirmat Bianca dupa retragere.Bianca venea la Roland Garros dupa o pauza de aproximativ doua luni, intrucat s-a accidentat in turneul de la Miami.In urma acestei decizii, Sofia Kenin se califica in turul 3 de la Roland Garros fara sa joace. Ea se va duela in turul trei cu invingatoarea dintre Serena Williams si Kurumi Nara.Deocamdata nu se stie la ce turneu pe iarba va reveni Bianca.C.S.