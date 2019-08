Justin Trudeau, cuvinte mari despre Bianca Andreescu

Ziare.

com

Justin Trudeau considera ca adolescenta de origine romana e o adevarata sursa de inspiratie pentru toti sportivii din Canada."Primul campion canadian la Rogers Cup dupa 50 de ani - felicitari, Bianca Andreescu! O inspiratie pentru jucatorii din toata Canada. Astazi le-ai aratat iubitorilor de tenis ce inseamna sportivitatea", a spus Justin Trudeau pe pagina sa de Twitter.Bianca Andreescu s-a impus la Rogers Cup 2019, dupa ce Serena Williams a abandonat in finala la scorul de 3-1 in favoarea tenismenei in varsta de doar 19 ani.E cel de-al doilea turneu WTA castigat de Bianca in acest an, dupa ce in primavara s-a impus la Indian Wells.Bianca Andreescu s-a nascut la Mississauga (Ontario) si reprezinta Canada.I.G.