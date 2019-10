Karolina Pliskova face o declaratie controversata dupa accidentarea Biancai Andreescu

Ziare.

Jucatoarea din Cehia a afirmat ca, in momentul in care Bianca a solicitat interventia doctorului, s-a gandit ca aceasta apeleaza la un tertip pentru a o scoate din ritm."Eram pregatita sa cheme fizioterapeutul deoarece cred ca a facut asta in fiecare meci. Nu a fost deloc o surpriza pentru mine. Nu stiam ca este chiar atat de rau. Evident, imi pare rau pentru ea", a spus Pliskova la conferinta de presa.Bianca s-a accidentat in startul meciului, cand a primit ingrijiri medicale minute in sir.A continuat insa sa joace cu dureri la genunchi, dar a abandonat dupa ce a pierdut primul set cu 6-3.Tanara sportiva va efectua joi un control, urmand ca apoi sa decida daca va putea sa dispute si ultimul meci din grupa, cu Elina Svitolina.C.S.