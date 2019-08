Kiki Bertens explica de ce a fost invinsa de Bianca Andreescu la Rogers Cup

Ziare.

Jucatoarea olandeza a dat vina pe vant si a spus ca si Bianca i-a facut viata grea cu loviturile foarte puternice."Am comis multe duble-greseli. A fost dificil sa servesc din cauza vantului. Bianca a inceput meciul foarte bine, in timp ce eu n-am simtit mingea prea bine. Ea a pus multa presiune pe mine, poate sa faca ce vrea cu mingea.Mi-a facut viata grea. Nu am fost surprinsa, am mai vazut-o jucand, este o sportiva buna", a spus Kiki Bertens la conferinta de presa.Bianca s-a impus in duelul cu Kiki Bertens cu 6-1, 6-7, 6-4 si a ajuns in sferturile de finala.Pentru sportiva cu origini romanesti urmeaza un duel cu Karolina Pliskova , in aceasta seara dupa ora 21:30.C.S.